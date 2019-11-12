Ространснадзор предписал изменить правила провоза ручной клади авиакомпании «Победа». По мнению ведомства, нынешние правила ухудшают качество обслуживания пассажиров. Все нарушения «Победа» должна устранить до 20 мая. В авиакомпании «Интерфаксу» сказали, что правила соответствуют всем авиационным нормам.
2019-11-12T15:31:00+03:00
2019-11-12T15:34:01+03:00
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15:31, 12 ноября 2019
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