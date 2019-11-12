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15:30, 12 ноября 2019

Прокуратура Москвы отказывается обжаловать приговор фигуранту московского дела Константину Котову

Прокуратура Москвы отказывается обжаловать приговор фигуранту московского дела Константину Котову. Как сообщает телеканал «Дождь», об этом говорится в ответе надзорного ведомства гендиректору телеканала Наталье Синдеевой, главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову и главе редакционного совета «Новой газеты» Дмитрию Муратову. В прокуратуре Москвы считают, что приговор вынесен законно: суд исследовал все доказательства полно и объективно.

Константина Котова осудили на 4 года лишения свободы за неоднократные нарушения правил проведения митингов.



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