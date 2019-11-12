Известный хоккейный эксперт из Канады Дон Черри был уволен с канала Sportsnet

85-летний журналист поплатился за расистские заявления в прямом эфире.

Дон Черри — ветеран заокеанского спортивного телевидения, который известен всему миру своими яркими костюмами и скандальными высказываниями. Дон чтит традиции, любит всё канадское, и ненавидит все пришлое — европейцев, россиян, элементы шоу в хоккее.

Как то мистер Черри предложил сломать руку Илье Ковальчуку, когда россиянин указал пальцем на Сидни Кросби, чьё удаление было реализовано.

11 ноября за океаном отмечали День ветеранов. Когда вспоминают солдат, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие. В народе он известен как Маковый день. Поэтому в НХЛ принято, что в ноябре тренеры и руководителей клубов прикрепляют к пиджаку красный мак. В субботу в своей программе Тренерский Уголок Черри наехал на иммигрантов в Торонто, упрекнув их в том, что накануне Дня памяти они «не потратили пару баксов на символ праздника — красные маки.

Выходка журналиста получила за океаном широкий резонанс. Руководители телеканала вынуждены были принести извинения. И уволить Дона Черри.