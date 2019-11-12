Израильские ВВС нанесли авиаудары по сектору Газа после того, как группировка «Исламский Джихад» (деятельность организации запрещена на территории России) выпустила более 70 ракет в сторону Израиля. Утверждается, что погибли трое палестинцев, 18 получили ранения. В израильском городе Сдерот ракетный удар спровоцировал пожар на складе. В некоторых городах, в том числе в Тель-Авиве, решили закрыть школы. Местные жители утверждают, что для них важнее всего безопасность.

В результате удара в секторе Газа был убит один из командиров «Исламского Джихада» и его жена.