Предприниматель Евгений Пригожин перестал быть владельцем комбината питания «Конкорд»

РБК обращает внимание на то, что собственником компании стало акционерное общество «Корпорация развития». В самом «Конкорде» говорят, что изменили структуру после погашения кредита во Внешэкономбанке. При этом причину смены учредителя называют коммерческой тайной. Компания «Конкорд» считалась самым крупным активом Евгения Пригожина.