Предприниматель Евгений Пригожин перестал быть владельцем комбината питания «Конкорд»

РБК обращает внимание на то, что собственником компании стало акционерное общество «Корпорация развития». В самом «Конкорде» говорят, что изменили структуру после погашения кредита во Внешэкономбанке. При этом причину смены учредителя называют коммерческой тайной. Компания «Конкорд» считалась самым крупным активом Евгения Пригожина.
2019-11-12T15:03:00+03:00
2019-11-12T15:12:35+03:00
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15:03, 12 ноября 2019
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