В инициативе пускать в интернет по паспорту Кремль видит цензуру и нарушение прав граждан

Ранее депутатам и сенаторам предложили обсудить соответствующую идею.

В Кремле не оценили предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для входа в интернет. Это, конечно, стало бы цензурой, конечно, нарушило бы права россиян, — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова. Он предложил обязать людей, желающих воспользоваться интернетом в России, предоставлять электронную версию удостоверения личности. Дети смогли бы регистрироваться по паспортам родителей или законных представителей. Цель этой меры – персонифицировать каждое действие гражданина в сети. Это, по мысли автора инициативы, поможет предотвращать неправомерные действия, в частности «провокации, направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране». В Комитете Госдумы по информационной политике назвали эту инициативу актуальной, при этом там предложили узнать мнение россиян на этот счет.

Основателем Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» является бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Два года назад он, находясь под воздействием наркотиков, устроил стрельбу в в отеле Four Seasons, за что его оштрафовали на полмиллиона рублей.