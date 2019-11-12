Право лишать имущества близких и друзей коррупционеров подтвердил Конституционный суд

Норму, закрепленную законом, оспаривали представители бывшего полковника, пойманного на многомиллионной взятке.

Чтобы избежать конфискации имущества родственникам, друзьям и знакомым пойманных на коррупции нужно всего лишь доказать легальность доходов. О подтверждении закона в Конституционном суде пишет газета «Ведомости». Ранее в КС обратились адвокаты бывшего полковника Захарченко. Они настаивали на том, что у родственников, друзей и бывших сожительниц сотрудника МВД незаконно изъяли имущества более чем на девять миллиардов рублей. По версии заявителей, Генпрокуратура совершила это действие, не имея на руках доказательств того, что та же недвижимость была приобретена на деньги, полученные незаконным путём. В самом Конституционном суде противоречия закону в действиях сотрудников Генпрокуратуры не увидели. Чтобы вернуть имущество, родственники Захарченко должны доказать, что все доходы были получены законным путём. Также в отказном определении отмечается, что в деле бывшего силовика речь идёт об особых правовых мерах, для эффективного противодействия коррупции.

Напомним, бывший полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы и штрафу более чем в сто миллионов рублей.