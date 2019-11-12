Сильный туман ожидается в московском регионе ближе к вечеру

Гидрометцентр в связи с этим повысил уровень погодной опасности до желтого. Сложные метеоусловия сохранятся до утра среды. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что жителей Москвы и области в ближайшие дни ждет аномальное для середины ноября тепло. Первая декада месяца в Москве вошла в топ-10 самых теплых, начиная с 1948-го года.
2019-11-12T14:32:00+03:00
2019-11-12T14:36:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 12 ноября 2019
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