Следственный комитет проверит информацию о других возможных противоправных действиях историка Олега Соколова

В Санкт-Петербург направлены криминалисты Центрального аппарата СК, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее появилась информация, что более десяти лет назад доцент Санкт-Петербургского госуниверситета избил другую девушку. Она обращалась в полицию, но дело так и не завели. Напомним, Соколова обвиняют в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко.