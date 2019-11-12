Правительство выплатит компенсации жителям дагестанского поселка за утраченное имущество 5 лет назад в ходе КТО

Правительство России выплатит компенсации жителям дагестанского поселка Временный за утраченное имущество пять лет назад в ходе контртеррористической операции. Как сообщают в правозащитном центре «Мемориал», они добивались этого около пяти лет. В 2014-ом году более 550 человек лишились имущества полностью, 30 – частично. Первые получат в качестве компенсации по 100 тысяч рублей, а вторые – по 50 тысяч.
2019-11-12T14:30:00+03:00
2019-11-12T14:34:49+03:00
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14:30, 12 ноября 2019
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