Правительство выплатит компенсации жителям дагестанского поселка за утраченное имущество 5 лет назад в ходе КТО

Правительство России выплатит компенсации жителям дагестанского поселка Временный за утраченное имущество пять лет назад в ходе контртеррористической операции. Как сообщают в правозащитном центре «Мемориал», они добивались этого около пяти лет. В 2014-ом году более 550 человек лишились имущества полностью, 30 – частично. Первые получат в качестве компенсации по 100 тысяч рублей, а вторые – по 50 тысяч.