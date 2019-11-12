Возможная встреча Путина и Зеленского в Казахстане должна быть подготовлена, – так считают в Кремле

Возможная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане должна быть подготовлена, встреча ради самой встречи принесет мало пользы, – так считают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что в настоящее время идет подготовка к процессу «нормандского формата». Ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что Путин и Зеленский смогли бы договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины при личной встрече и предложил ее провести на территории Казахстана.
2019-11-12T14:30:00+03:00
2019-11-12T14:33:26+03:00
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14:30, 12 ноября 2019
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