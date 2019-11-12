Потерпевший полицейский не исключил примирения с обвиняемым по «московскому делу» Чирцовым

Сегодня в Тверском районном суде, выступая потерпевшим по «московскому делу» полицейский второго оперативного полка ГУ МВД Юрий Михайленок допустил примерение с обвиняемым в нападении Никитой Чирцовым, — рассказал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

По словам корреспондента, во время своего выступления сержант Михайленок, давая показания по делу об акции 27 июля в Москве, заявил, что готов принять извинения от участника протестной акции Никиты Чирцова и пойти на примирение, отметив, что во время событий не получил никаких серьезных травм и «физической боли не испытал».

Однако сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора о продлении содержания под стражей на шесть месяцев Никиты Чирцова, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции.

По версии следствия, Чирцов толкнул в грудь сержанта полиции, от чего силовик испытал физическую боль. Никита Чирцов не признает вину. После допроса потерпевшего заседание отложили до 5 декабря.