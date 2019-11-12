Компания Google собирает данные о здоровье миллионов американцев для секретного медицинского проекта, сообщает издание Уолл-стрит джорнал.

В рамках проекта под кодовым названием «Nightingale» или «Соловей» персональные данные о здоровье американцев собираются в двух десятках штатов, для чего Google сотрудничает с крупнейшей в стране медицинской некоммерческой организацией. Речь идет о сборе результатов лабораторных исследований, записях о госпитализации, полных историях болезни с именами и фамилиями пациентов, датами их рождения и так далее, пишет газета, ссылаясь на источники, близкие к проекту. Известно также, что, по крайней мере, полторы сотни сотрудников Google имеют доступ к большей части данных на десятки миллионов пациентов системы здравоохранения США. В самой Интернет-компании утверждают, что проект «Соловей» полностью соответствует федеральному закону о здоровье граждан и предполагает надежную защиту данных пациентов. На основе собранных сведений группа проектировщиков создает электронные медицинские карты. Примечательно, подчеркивает газета, что ни пациентов, ни врачей не предупреждали об осуществлении сбора персональных данных.

Сообщается также, что сфера здравоохранения интересует и другие Интернет-компании, такие как Amazon, Apple и Microsoft, однако у них пока нет столь масштабного соглашения с системой здравоохранения США.