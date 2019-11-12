Бывший президент Боливии Эво Моралес направляется в Мексику

Моралес объявил об отставке после того, как полиция и армия перешли на сторону протестующих. Власти Мексики согласились предоставить политическое убежище экс-президенту из соображений гуманности.

Эво Моралес сел на самолет военно-воздушных сил Мексики в боливийском городе Чиморе. Маршрут держится в тайне. Как сообщает мексиканское агентство Нотимекс, лайнер, на борту которого находится политик, был вынужден совершить посадку в Парагвае для дозаправки, поскольку власти Перу закрыли для него воздушное пространство. По некоторым данным, самолет уже вылетел в Мексику. Руководство страны ранее согласилось предоставить Моралесу политическое убежище. В своем твиттере он подтвердил, что летит в Мехико, поблагодарил власти за поддержку и пообещал вернуться с «большей силой и энергией». Фотографию Моралеса в лайнере с мексиканским флагом в руках выложил сегодня глава МИДа страны. Не исключено, что на борту также находятся и другие бывшие высокопоставленные чиновники Боливии. Накануне Моралес заявил, что его собираются арестовать на основании незаконного ордера. В полиции это опровергли.

Массовые протесты в Боливии начались после президентских выборов, по итогам которых Моралес в четвертый раз стал президентом. Оппозиция обвинила его в фальсификациях. Протестующих поддержали военные.