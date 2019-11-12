КС не видит противоречий с основным законом в нормах, позволяющих изымать имущество коррупционеров, а также их родных

Конституционный суд не видит противоречий с основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество коррупционеров, а также их родных и знакомых, если они не смогут подтвердить законность своих доходов, — пишет газета «Ведомости».

В 2017-ом году Никулинский суд Москвы изъял у бывшего полковника Захарченко, его родных и бывших подруг имущество на 9 миллиардов рублей. Суд посчитал, что официальные заработки Захарченко и членов его семьи не позволяли приобретать автомобили и недвижимость в таком количестве.