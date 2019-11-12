Тверской районный суд начал рассматривать дело 22-летнего участника протестной акции 27 июля Никиты Чирцова

Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Чирцов не признает вину.

Как сообщает корреспондент «Эха», пострадавший полицейский сказал, что готов пойти на мировую, если Чирцов предложит такой вариант.

Сегодня же судья Елена Булгакова продлила арест Чирцову до 30 апреля будущего года, — сообщает «Медиазона».

В деле о массовых беспорядках в Москве есть перегибы, — считает новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, завтра комиссия СПЧ по гражданским правам оценит соразмерность обвинений фигурантам дела.