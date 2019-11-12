Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины в Казахстане

Об этом первый казахстанский президент сказал на ежегодном политическом форуме в Астане.

Назарбаев убежден, что для урегулирования отношений между Москвой и Киевом необходима личная встреча российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Назарбаева, он предложил Казахстан в качестве нейтральной площадки обоим главам государств. Зеленский, как уверяет первый президент среднеазиатской республики, уже дал свое согласие на личную встречу. Путин об этом проинформирован, подчеркнул Назарбаев. Он также выразил мнение, что момент для встречи хороший, поскольку, по его словам, Зеленский получил поддержку украинского народа и сможет проявить волю в решении конфликта в Донбассе. Президенты России и Украины ранее уже несколько раз разговаривали по телефону – это было в июле, августе и сентябре. Зеленский после этого говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным. Однако, по словам украинского лидера, пока такая встреча возможна только в нормандском формате – вместе с Францией и Германией. Условием для нее называлось разведение сил в Донбассе.

Встреча Путин-Зеленский маловероятна, — считает украинский политолог Вадим Карасев.

В Кремле заявляют, что не против встречи, но ее нужно хорошо подготовить. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Украина должна продолжать борьбу за Крым. Москва будет слабеть, и Крым выскользнет из ее рук, — заявил вице-премьер украинского правительства по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба. Он уверен, что война с Россией будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины, — сообщает РБК.