Федерация фигурного катания России предлагает включить четверные прыжки в короткую программу у женщин

Федерация фигурного катания России обратилась к Международному союзу конькобежцев с предложением включить четверные прыжки в короткую программу у женщин. В данный момент они разрешены только в произвольных программах. Окончательное решение за Конгрессом, — сообщил глава российской Федерации фигурного катания Александр Горшков. Из российских фигуристок четверными прыжками владеют Александра Трусова и Анна Щербакова.