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13:32, 12 ноября 2019

Гринпис официально обратился к министерству природы России с просьбой запретить одноразовый пластик

В частности, речь идет о пакетах, ватных палочках и посуде. Экологи утверждают, что в ближайшее десятилетие рост потребления пластмассовых изделий на душу населения вырастет с 32 до 89 килограммов на человека. Напомним, Минприроды ранее уже анонсировало поэтапный отказ от пластика.



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