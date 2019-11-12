Песков: Для подготовки саммита в «нормадском формате» имеется еще много «домашней работы»

В Кремле считают, что осталось еще много «домашней работы» для подготовки саммита в «нормандском формате» по украинскому вопросу. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос, считаются ли в Кремле, что нынешняя стадия подготовки не оставляет возможности для встречи глав государств «нормандского формата», пресс-секретарь Пеков ответил: «Нынешняя стадия подготовки в настоящий момент говорит о том, что существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы».

При этом Д.Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин «не отказывается ни от каких встреч, но считает, что надо завершить подготовительные работы».

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины В.Путина и В.Зеленского в Казахстане. Назарбаев добавил, что уже получил согласие украинского президента на встречу и сообщил о своем предложении российскому лидеру.

Песков также отметил, что никаких конкретных дат проведения саммита в «нормандском формате» в настоящий момент нет.