Единый госэкзамен можно будет сдавать онлайн, но как минимум до 2022 года эту технологию внедрять не будут, — сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он подтвердил, что в 2022-ом году будет обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Выпускникам предложат пять языков на выбор: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.