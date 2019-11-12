Единый госэкзамен можно будет сдавать онлайн, но как минимум до 2022 года эту технологию внедрять не будут, — сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он подтвердил, что в 2022-ом году будет обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Выпускникам предложат пять языков на выбор: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.
2019-11-12T13:04:00+03:00
2019-11-12T13:09:34+03:00
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13:04, 12 ноября 2019
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