Кремль против доступа в интернет по паспорту

Это цензура и нарушение прав граждан, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С инициативой выступил глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков. Он направил свое предложение руководству Госдумы и Совета Федерации.