Кремль против доступа в интернет по паспорту

Это цензура и нарушение прав граждан, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С инициативой выступил глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахман Янсуков. Он направил свое предложение руководству Госдумы и Совета Федерации.
2019-11-12T13:04:00+03:00
2019-11-12T13:08:55+03:00
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13:04, 12 ноября 2019
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