В Кремле заявили, что президент не вмешивается в ход следствия по «делу Голунова», но он информирован о расследовании

В Кремле заявили, что президент России В.Путин не вмешивается в ход следствия по «делу Голунова» (журналист издания «Медуза»), но его регулярно информируют об этом расследовании. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос об отношении президента к засекречиванию следствием данного резонансного дела и был ли факт согласования этого с ним, пресс-секретарь Песков отметил: «Для этого не требуется согласования президента. Президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры. Его информируют, безусловно». При этом Песков отметил, что не может сказать направлялась ли Путину информация именно о засекречивании материалов дела.

«В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — сказал пресс-секретарь.

В понедельник стало известно, что по данному уголовному делу был присвоен гриф «секретно».