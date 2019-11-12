Хоккеисты молодежной сборной России победили по буллитам сборную юниорской лиги Онтарио

Счет в Суперсерии стал равным.

Перед четвертым матчем серии россияне уступали в серии 1-2. Причем, наша команда, после победы в первой игре, потерпела два поражения кряду. Минувшей ночью 20-летние россияне вновь встречались с командой хоккейной Лиги штата Онтарио. И смогли добиться победы в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились вничью 2-2. Причем, наши долгое время уступали в счете. Победный буллит за сборную России реализовал Иван Морозов.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин заявил по завершении встречи, что команде нужно продолжать совершенствовать игру в большинстве.

Заключительные матчи Суперсерии наша молодежка проведет 14 и 15 ноября со сборной Западной хоккейной лиги.