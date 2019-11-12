Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин направил предупреждения главам 16 регионов, где возможен мусорный коллапс из-за некачественной работы региональных операторов. В частности, это Алтайский и Красноярский края, Новгородская, Томская и Челябинская области. Ранее в Бийске, где не вывозится мусор, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, — напоминает Znak.com.