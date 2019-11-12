Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин направил предупреждения главам 16 регионов, где возможен мусорный коллапс из-за некачественной работы региональных операторов. В частности, это Алтайский и Красноярский края, Новгородская, Томская и Челябинская области. Ранее в Бийске, где не вывозится мусор, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, — напоминает Znak.com.
2019-11-12T12:31:00+03:00
2019-11-12T12:48:37+03:00
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12:31, 12 ноября 2019
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