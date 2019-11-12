Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против российского телеведущего Владимира Соловьева, — утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он надеется, что Соловьев ответит за свои слова о территориальной целостности Украины и будет включен в европейские санкционные списки, — сообщает ТАСС.
2019-11-12T12:30:00+03:00
2019-11-12T12:47:57+03:00
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12:30, 12 ноября 2019
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