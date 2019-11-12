Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против российского телеведущего Владимира Соловьева, — утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он надеется, что Соловьев ответит за свои слова о территориальной целостности Украины и будет включен в европейские санкционные списки, — сообщает ТАСС.