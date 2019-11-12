Президент Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но ее нужно хорошо подготовить — Песков

Президент Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но ее нужно хорошо подготовить. Пока все сосредоточены на подготовке «нормандского формата», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва приветствует процесс разведения сил на юго-востоке Украины.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу лидеров России и Украины, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе. По словам Назарбаева, Владимир Зеленский дал согласие на встречу.