Вице-премьер Украины: Киев готов к тому, что рано или поздно с России снимут санкции

Украина готова к тому, что рано или поздно Европа снимет санкции с России, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Киев «готов к этому фактически с первого дня», сказал он, отвечая на вопрос РБК-Украина. По словам вице-премьера, в стране понимают, что европейские партнеры хотят иметь нормальные отношения с Россией и вести дела как обычно, поэтому снятие санкций вполне вероятный сценарий. Однако если обещания будут нарушены, то Украина рассчитывает получить максимальную компенсацию от этого, отметил Кулеба. Но на данный момент, из-за отсутствия реального прогресса по реализации Минских соглашений, нет оснований опасаться, что ЕС не продлит антироссийские санкции, считает вице-премьер Украины.