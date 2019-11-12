Вице-премьер Украины: Киев готов к тому, что рано или поздно с России снимут санкции

Украина готова к тому, что рано или поздно Европа снимет санкции с России, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Киев «готов к этому фактически с первого дня», сказал он, отвечая на вопрос РБК-Украина. По словам вице-премьера, в стране понимают, что европейские партнеры хотят иметь нормальные отношения с Россией и вести дела как обычно, поэтому снятие санкций вполне вероятный сценарий. Однако если обещания будут нарушены, то Украина рассчитывает получить максимальную компенсацию от этого, отметил Кулеба. Но на данный момент, из-за отсутствия реального прогресса по реализации Минских соглашений, нет оснований опасаться, что ЕС не продлит антироссийские санкции, считает вице-премьер Украины.
2019-11-12T12:12:00+03:00
2019-11-12T12:12:45+03:00
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12:12, 12 ноября 2019
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