Google, по некоторым данным, в рамках секретного проекта собирает личные данные о здоровье американцев

Эту информацию компания будет использовать для запуска медицинского поисковика.

Результаты анализов, диагнозы врачей, выписки из медкарт – Google собирает истории болезней миллионов американцев без их ведома для создания проекта под названием «Соловей» — это программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте, которое будет предлагать пациентам улучшенный курс лечения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы и источники, знакомые с деталями проекта. Издание отмечает, что Google сотрудничает с одной из крупнейших в стране медицинских некоммерческих компаний Ascension из Сент-Луиса, которая включает 2600 больниц. «Проект Соловей» стартовал в прошлом году. В Google изданию заявили, что он полностью соответствует федеральному закону о здравоохранении, а данные о пациентах надежно защищены. The Wall Street Journal называет «Проект Соловей» самым крупным в сфере здравоохранения в Силиконовой долине.

Газета отмечает, что основными конкурентами Google в этой сфере могут стать Amazon, Apple и Microsoft, но им пока не удалось заключить настолько масштабных соглашений