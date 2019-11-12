Посольство России в Боливии не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать во время протестов и беспорядков. Были обращения, связанные с трудностями с выездом из страны, — добавили дипломаты.

Протестующие требовали отставки президента. Эво Моралес объявил об уходе 10 ноября. Он получил политическое убежище в Мексике.