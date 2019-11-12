Нурсултан Назарбаев предлагает организовать встречу лидеров России и Украины в Казахстане

По словам Назарбаева, Владимир Зеленский уже дал согласие.

Очень важной назвал инициативу зампред думского Комитета по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, шансы на то, что встреча состоится, достаточно велики.

«Рано или поздно должен начаться такой диалог глав двух соседних государств. Важно, чтобы он не был пустым, чтобы было что обсуждать. Наличие актуальной повестки дня на лицо, но время не должно быть потрачено зря. Речь ведь идет не только о том, чтобы главы обозначили свои позиции, они и так достаточно понятны. Все ждут подвижек на пути сотрудничества двух стран», — подчеркнул депутат.

Реакция Кремля на предложение Назарбаева пока неизвестна.