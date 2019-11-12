Следственный комитет проверит сообщения о поступавших ранее жалобах на историка Олега Соколова

Ради этого в Петербург направили криминалистов из центрального аппарата ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным проверить заявление другой студентки, которая ещё в 2008-м году написала заявление в полицию на преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета. Данные о нём год назад опубликовало издание «Московский комсомолец». По заявлению девушки, на тот момент студентки ВУЗа и его любовницы, Соколов избил её в своей столичной квартире. Преподаватель связал её, а после стал наносить удары руками и ногами, душить и даже собирался прижечь горячим утюгом. Тогда никаких санкций к мужчине не применили. Напомню, накануне Олега Соколова решением Октябрьского райсуда Петербурга, отправили под арест на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он признал свою вину в том, что убил и расчленил свою сожительницу. Правда в суде отметил, что в ходе рокового конфликта женщина взялась за нож.

Историку Олегу Соколову грозит до пятнадцати лет лишения свободы.