Инициатива Назарбаева провести встречу глав России и Украины в Казахстане очень важна — депутат Дмитрий Новиков

Инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести встречу лидеров России и Украины очень важна. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, отметив, что шансы проведения данной встречи достаточно велики.

«Инициатива Назарбаева крайне важна. Встреча пройти может. Вопрос в том, чтобы эта встреча в ближайшее время была подготовлена», — сказал депутат.

Также Новиков добавил, что подобная встреча необходима для достижения «прогресса в российско-украинских отношениях».

«Если это произойдет, то это будет не только хорошим сигналом к возможности налаживания отношений, но мы тогда ждем конкретных решений на этом пути.

Новиков также заметил, что подобная встреча глав двух государств рано или поздно должна состояться.

«Рано или поздно должен начаться такой диалог глав двух соседних государств. Важно, чтобы он не был пустым, чтобы было что обсуждать. Наличие актуальной повестки дня на лицо, но время не должно быть потрачено зря. Речь ведь идет не только о том, чтобы главы обозначили свои позиции, они и так достаточно понятны. Все ждут подвижек на пути сотрудничества двух стран», — подчеркнул депутат.