Суд вынес приговор обвиняемым по делу крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шесть жителей Крыма к разным срокам – от 7 до 19 лет колонии строгого режима. Они признаны виновными в участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир» — она запрещена в Российской Федерации.

Защита не согласна с решением суда и будет его обжаловать, — сообщает ТАСС.