Девять врачей онкологического центра имени Блохина уволились в результате конфликта с руководством

Врачи ранее требовали отставки нового директора НИИ детской онкологии Светланы Варфоломеевой.

Уволившиеся сотрудники написали заявления по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе онкоцентра им. Блохина. Там рассказали, что они работали в двух отделениях, в том числе – трансплантации костного мозга. На их место, как отмечается, взяли троих штатных сотрудников, еще шестеро работают на новом месте как совместители, а двое – в процессе оформления. Других увольнений, как говорят в онкоцентре им. Блохина, не планируется; также там заверили, что медучреждение работает в штатном режиме. В сентябре сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в состав центра, потребовали обеспечить прозрачность начисления зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. Видеоролик с соответствующими требованиями врачи выложили в YouTube. Проблемы они связали с именем нового директора медучреждения Светланы Варфоломеевой.

Комиссия Минздрава провела проверку, но оснований для увольнения руководителя НИИ она не нашла, как и серьезных финансовых нарушений в деятельности онкоцентра им. Блохина.