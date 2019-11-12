Владимир Зеленский согласился встретиться с Владимиром Путиным в Казахстане, — утверждает Нурсултан Назарбаев

Владимир Зеленский согласился встретиться с Владимиром Путиным в Казахстане, — утверждает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который предложил организовать подобную встречу. Назарбаев уверен, что лидеры России и Украины смогут договориться об урегулировании в Донбассе.

Подобная встреча маловероятна, — считает украинский политолог Вадим Карасев.

«Вероятность этой встречи невысока. Если даже Зеленский и дал какое-то скоропалительное обещание этой встречи, то вряд ли он сможет продать эту идею украинскому обществу, которое считает, что встречаться с Путиным украинскому президенту не стоит», — сказал он.

По словам политолога, украинскому президенту не хватает опыта для подобных встреч. «Многие наблюдатели в Украине считают, что в результате этой встрече, Зеленский станет легкой «добычей» Путина, сумев навязать ему российскую повестку. Поэтому встречи лучше проводить в нормандском формате, поскольку французы и немцы могут стать гарантами некоего баланса, выступая на украинской стороне в рамках этой встречи», — отметил Карасев.

Реакции Кремля на инициативу Назарбаева пока нет.