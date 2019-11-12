Вероятность встречи лидеров России и Украины в Казахстане маловероятна – политолог Вадим Карасев

Вероятность встречи лидеров России и Украины, которую предложил провести первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, маловероятна. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Вероятность этой встречи невысока. Если даже Зеленский и дал какое-то скоропалительное обещание этой встречи, то вряд ли он сможет продать эту идею украинскому обществу, которое считает, что встречаться с Путиным украинскому президенту не стоит», — сказал он.

По словам политолога, украинскому президенту не хватает опыта для подобных встреч. «Многие наблюдатели в Украине считают, что в результате этой встрече, Зеленский станет легкой «добычей» Путина, сумев навязать ему российскую повестку. Поэтому встречи лучше проводить в нормандском формате, поскольку французы и немцы могут стать гарантами некоего баланса, выступая на украинской стороне в рамках этой встречи», — отметил Карасев.

Он также добавил, что России нет смысла встречаться с Украиной, поскольку наша страна настаивает на выполнении украинской стороной минских договоренностей.

На пятом ежегодном политическом форуме «Астана Клуб» первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между президентами России и Украины В.Путиным и В.Зеленским.