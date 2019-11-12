В Краснодаре адвокат Алена Миргородская попала в больницу после инцидента с участием сотрудников ДПС

Полицейские выбили стекло в ее машине и заковали женщину в наручники.

По версии самих полицейских, во время проверки документов женщина-водитель включила стеклоподъемник и зажала руку патрульного, который был вынужден применить силу.

Защита Миргородской обратилась с заявлением в управление СК по Краснодарскому краю обвинив сотрудников МВД в превышении полномочий. Миргородская была одним из защитников адвоката Михаила Беняьша в громком судебном процессе о нападении на сотрудников полиции, – напоминает «Коммерсантъ».