Полицейские выбили стекло в ее машине и заковали женщину в наручники.
По версии самих полицейских, во время проверки документов женщина-водитель включила стеклоподъемник и зажала руку патрульного, который был вынужден применить силу.
Защита Миргородской обратилась с заявлением в управление СК по Краснодарскому краю обвинив сотрудников МВД в превышении полномочий. Миргородская была одним из защитников адвоката Михаила Беняьша в громком судебном процессе о нападении на сотрудников полиции, – напоминает «Коммерсантъ».
В Краснодаре адвокат Алена Миргородская попала в больницу после инцидента с участием сотрудников ДПС
Полицейские выбили стекло в ее машине и заковали женщину в наручники.