Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал обоснованной критику президента в связи с нарушениями при строительстве космодрома «Восточный». Причастные к коррупции находятся в местах не столь отдаленных, — сказал Рогозин.

Накануне президент признал, что несмотря на уголовные дела и посадки, воровство продолжается, как сказал президент, «воруют сотнями миллионов». Позже в Кремле уточнили, что претензии президента касаются первой очереди строительства космодрома и не имеют отношения к нынешнему руководству Роскосмоса.