Сегодня может быть опубликована стенограмма апрельского телефонного разговора президентов Украины и США

По мнению демократов в американском Конгрессе, Трамп оказывал давление на Зеленского. Сам президент Украины ранее заявлял, что это в принципе невозможно.

Дональд Трамп также считает, что не совершил ничего противозаконного, а также призвал раскрыть имя анонимного информатора.