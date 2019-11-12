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10:30, 12 ноября 2019

Назарбаев уверен, что Путин и Зеленский смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе при личной встрече

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что лидеры России и Украины смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе при личной встрече. Назарбаев предложил провести ее на нейтральной территории, в Казахстане. По его словам, Владимир Зеленский уже согласился. Реакции Кремля пока нет.
Назарбаев уверен, что сейчас хорошее время для проведения подобной встречи. По его словам, Владимир Зеленский получил поддержку народа, он может проявить волю и решить этот вопрос.



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