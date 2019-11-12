Даниил Медведев проиграл Стефаносу Циципасу на старте итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Россиянин Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу на старте итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Следующим соперником нашего теннисиста в Лондоне станет Рафаэль Надаль.

Ранее Даниил выиграл у грека 5 матчей из пяти. Однако на сей раз вынужден был уступить. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-4 в пользу Циципаса и продолжалась менее двух часов.

Напомню, что Медведев стал первым российским участником Итогового турнира за последние 10 лет. Следующим соперником нашего спортсмена станет завтра первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Накануне испанец уступил в двух партиях действующему обладателю трофея – Саше Звереву из Германии.

Ну а сегодня пройдут матчи второго круга в группе Бъерна Борга.

Роджер Федерер сыграет против итальянца Маттео Береттини. А соперником Новака Джоковича станет Доменик Тим из Австрии.

Призовой фонд турнира в Лондоне составляет девять миллионов долларов