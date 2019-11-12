Сирены воздушной тревоги были слышны в Тель-Авиве и других городах.
Минувшей ночью израильская армия уничтожила в Газе одного из лидеров «Исламского джихада» — эта группировка признана террористической и запрещена, в том числе, и в России.
В заявлении армейской пресс-службы отмечается, что операцию санкционировал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Десятки ракет выпущены из Сектора Газа по территории Израиля сегодня утром
Сирены воздушной тревоги были слышны в Тель-Авиве и других городах.