Израиль начал процедуру экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США

Вашингтон его обвиняет в киберпреступлениях.

Бурков уже передан представителям Минюста США, сообщает 12-й канал израильского телевидения. Его экстрадиция в Штаты стала окончательно возможной после того, как в воскресенье Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение россиянина о приостановлении выдачи. Адвокат Буркова Михаил Ирони отмечал, что экстрадиция могла произойти в любой момент. Россиянин был задержан почти четыре года назад в аэропорту Тель-Авива, куда он приехал как турист, по запросу США. Вашингтон считает, что Бурков причастен к махинациям с кредитными картами: в частности, как утверждается, он создал сайт для продажи украденных данных и форум для общения хакеров. Россиянин свою вину отрицает и называет себя специалистом по информационной безопасности. Также он просил выдать себя России. Однако в конце октября министр юстиции еврейского государства подписал распоряжение об экстрадиции Буркова в США. Российское посольство в Израиле это решение раскритиковало.

Израильские СМИ ранее связывали экстрадицию Буркова с судьбой Наамы Иссахар, задержанной в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». В России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. О помиловании Иссахар просил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.