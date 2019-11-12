Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры лидеров России и Украины на нейтральной площадке. Встреча может состояться в Казахстане. По словам Назарбаева, Владимир Зеленский уже согласился, — сообщает РИА.

Вчера Назарбаев разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Обсуждалось, в частности, урегулирование на Украине. Другие подробности разговора Кремль не сообщил.

Президенты России и Украины несколько раз разговаривали по телефону — в июле, августе и сентябре. Зеленский говорил, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным, но пока такая встреча возможна только в «нормандском формате». Одно из условий – разведение сил в Донбассе, — напоминает «Коммерсантъ».