Более 900 авиарейсов отменены в аэропорта Чикаго из-за мощного снегопада, — сообщает телекомпания АВС. В городе уже выпало 12 сантиметров снега. В ближайшее время ожидается резкое похолодание – до минус 20 градусов.

Циклон движется в сторону Нью-Йорка и Вашингтона.