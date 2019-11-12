Сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в южных районах Тель-Авива, а также нескольких городах в центральной части Израиля. Жителей предупреждают о ракетном обстреле из Сектора Газа.

Израильское государственное радио передает, что одна из ракет попала в жилой дом на юге Израиля. Данных о жертвах не поступало.