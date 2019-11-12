Верховный суд США сегодня начинает рассмотрение дела о судьбе «мечтателей» — почти миллиона эмигрантов, преимущественно из Мексики и стран Центральной Америки, нелегально попавших в страну.

Программа ДАКА по защите детей эмигрантов, которые были нелегально ввезены в США их родителями в несовершеннолетнем возрасте, была принята президентом Бараком Обамой в 2012 году. Обама легализовал статус тех детей — т.н. мечтателей, кто пересек границу США до 2007 году вместе с родителями и кому на тот момент было менее 16 лет — это почти 800 тысяч человек. Официальная статистика гласит, что 90% из них имеют работу, и многие не говорят на родном языке (преимущественно, испанском). По условиям ДАКА, эти люди получают возобновляемую раз в два года защиту от депортации и разрешение на работу. Но при право на гражданство ДАКА не дает. Конгресс, контролируемый тогда республиканцами, был резко против программы и Барак Обама ввел регулирование своим президентским указом. Дональд Трамп сначала обещал не трогать мечтателей, но в 2017 году его Администрация объявила указ Обамы незаконным и попыталась прекратить действие ДАКА. Правозащитные организации немедленно обратились с исками в суд и три апелляционные инстанции встали на их сторону — так дело оказалось в Верховном Суде США. В защиту программы ДАКА официально выступила Торговая Палата США и крупный бизнес. Компания Apple, в которой работают около 500 сотрудников из числа мечтателей, призвала Верховный Суд защитить их статус. А Майкрософт подала иск против Администрации Трампа. Сегодня же на Капитолийский холм прибудет делегация от Майкрософт во главе с лоббистами, которые будут призывать Конгресс защитить на законодательном уровне права мечтателей.

Решение о судьбе мечтателей Верховный Суд США, как ожидается, примет весной или летом 2020 года, и оно, таким образом, станет одним из важнейших факторов в президентской гонке.