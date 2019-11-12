Израиль выдал США российского хакера Алексея Буркова, который подозревается в мошенничестве с кредитными картами

10-го ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на экстрадицию. Выдачи Буркова требовала и Россия. Его предлагали обменять на израильтянку Нааму Иссахар, которая в России осуждена на 7,5 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде гашиша.