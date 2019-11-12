Израиль выдал США российского хакера Алексея Буркова, который подозревается в мошенничестве с кредитными картами

10-го ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на экстрадицию. Выдачи Буркова требовала и Россия. Его предлагали обменять на израильтянку Нааму Иссахар, которая в России осуждена на 7,5 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде гашиша.
2019-11-12T09:03:00+03:00
2019-11-12T09:14:21+03:00
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09:03, 12 ноября 2019
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