Конституционный суд признал законными нормы об изъятии имущества родных и знакомых коррупционеров

Такое определение он вынес по жалобе экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и бывших подруг.

Жалоба родных Захарченко, среди которых были члены его семьи, касались решения Никулинского суда Москвы, изъявшего у них имущество на 9 млрд рублей. Как пишет газета «Ведомости», заявители усомнились в правомерности применения норм о контроле за расходами чиновников. По мнению родственников Захарченко, они были не обязаны доказывать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество, а доказательств их прямой принадлежности Захарченко, как утверждалось, нет. Однако Конституционный суд посчитал, что конфискация имущества – это особая правовая мера, и ее установленный порядок не мешает доказывать законность получения средств. По мнению судей, нормы, которые оспорили близкие Захарченко, не противоречат Конституции, поскольку, согласно определению, произвольных решений о конфискации имущества законы не предполагают. В то же время насколько обосновано было изъятие недвижимости и средств у заявителей, в КС не разъяснили, поскольку там отметили, что это не входит в компетенцию суда. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко считает, что теперь имущество любого человека может быть обращено в доход государства, если он не докажет законность его происхождения. Причем, по словам юриста, это нужно делать при помощи справки из налоговой по форме 2-НДФЛ.

На прошлой неделе Головинский суд Москвы взыскал в пользу государства активы более чем на 6 млрд рублей с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников.